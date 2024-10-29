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В Краснодаре 29 октября отключили свет на 13 улицах

В Краснодаре 29 октября отключили свет на 13 улицах

В городе произошла авария на линии.В Краснодаре без электроэнергии остались жители 13 улиц. В 9:23 в tg-канале ЕДДС краевой столицы сообщили, что в Прикубанском округе произошло аварийное отключение света.

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