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Закон, порядок, государство

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В Калуге сотрудниками полиции раскрыта серия краж денежных средств из офисных помещений

В Калуге сотрудниками полиции раскрыта серия краж денежных средств из офисных помещений

Ранее в дежурную часть УМВД России по городу Калуге поступил ряд заявлений о кражах денежных средств из офисов.

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