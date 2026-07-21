В Нижегородской области зафиксировали рост сделок с жильем

Рынок жилой недвижимости в Нижегородской области демонстрирует уверенный рост. По данным регионального управления Росреестра, за первое полугодие 2026 года было заключено 4170 договоров участия в долевом строительстве, что на 15,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года (3613).