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В Нижегородской области зафиксировали рост сделок с жильем

В Нижегородской области зафиксировали рост сделок с жильем

Рынок жилой недвижимости в Нижегородской области демонстрирует уверенный рост. По данным регионального управления Росреестра, за первое полугодие 2026 года было заключено 4170 договоров участия в долевом строительстве, что на 15,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года (3613).

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