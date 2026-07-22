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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Письмо: "Что стоит делать, чтобы в поле не осталось косяков?"

Письмо: "Что стоит делать, чтобы в поле не осталось косяков?"

Какова верная схема реагирования на мелкий косяк партнера? Как ответить на такое в КП? Общая схема: пика на косяк, но нужно быть очень осторожными, потому что пика должна быть соразмерна косяку, совпадать по размеру и точно вписаться в контекст.

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