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Десять лет с момента воссоединения Крыма с Россией: вспоминаем, как это было

Десять лет с момента воссоединения Крыма с Россией: вспоминаем, как это было

На голосовании в бюллетенях было два вопроса: – "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" – "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?" По итогам голосования 96,77% граждан в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

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