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Владимирские новости

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Более 100 тыс рублей выплатили в Кольчугино матери двоих детей после вмешательства прокуратуры

Более 100 тыс рублей выплатили в Кольчугино матери двоих детей после вмешательства прокуратуры

В Кольчугино Владимирской области после вмешательства межрайонной прокуратуры местная жительница получила свыше 100 тыс.

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