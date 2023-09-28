Перекрёсток у гипермаркета «Глобус» в Рязани модернизируют до конца 2023 года

На перекрёстке появятся пешеходные переходы и специальные секции на светофоре. В настоящее время завершается разработка проекта по модернизации перекрёстка, в ближайшее время объявят торги для поиска подрядчика.
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