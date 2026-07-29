Известный ученый из Екатеринбурга умер от инфаркта после избиения

В Екатеринбурге скончался директор ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, известный ученый Никита Николаевич Зезин. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт, однако родные и коллеги специалиста считают, что на его состоянии могли сказаться серьезный стресс и полученные травмы после нападения.