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Известный ученый из Екатеринбурга умер от инфаркта после избиения

Известный ученый из Екатеринбурга умер от инфаркта после избиения

В Екатеринбурге скончался директор ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, известный ученый Никита Николаевич Зезин. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт, однако родные и коллеги специалиста считают, что на его состоянии могли сказаться серьезный стресс и полученные травмы после нападения.

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