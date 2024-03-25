В Азербайджане провалился чудовищный теракт: "Крокус" — это только начало?

Азербайджанские спецслужбы арестовали мужчину, планировавшего теракты на территории страныСлужба госбезопасности Азербайджана задержала мужчину, подозреваемого в подготовке убийства главы администрации города Ленкорань и иностранца, преподающего английский язык.
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