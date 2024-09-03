Средняя Азия без России: архаизация и деградация Водная проблема и деградацияВодная проблема, вызванная нерациональной вырубкой лесов и ошибками управления в водном хозяйстве.
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Средняя Азия без России: архаизация и деградация Водная проблема и деградацияВодная проблема, вызванная нерациональной вырубкой лесов и ошибками управления в водном хозяйстве.
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