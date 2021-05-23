Грандиозный провал Манижи: Европа пожалела "Русской женщине" 12 баллов

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаГрандиозный провал Манижи: Европа пожалела "Русской женщине" 12 баллов Представительница от России на Евровидении-2021 Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина") провалилась на конкурсе.Вернуться к статье3915НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТТатьянаВелика Россия, а послать на конкурс некого, кроме гасторбайтерши? Позор для страны, где ее выискали ?????Ваша СветлостьГде-где, там же где и дворников-гастеров - в Таджикистане! Бл..., редакцию телепрограмм всю, хором, на лесоповал, суки, только деньги пилить!!! Костику Ернсту - превед!:))) Допереть до того, чтоб тупую кишлачную овцу отправить защищать лицо России, это кем надо быть?Татьяна КравцоваУ вас нет ощущения, что ее и выбрали, понимая, что она проиграет? России сейчас не надо устраивать Евровидение у себя.МMМария MazurinaЭто надо быть Эрнстом, безнравственным и латентным русофобом, приютившим под своё крылышко сестру этой недопевицы. Вот оттуда ноги и растут.ГусЕнаВам не стыдно? ФашисткаСветлана ПодберецкаяХуже не нашли?Ваша СветлостьПопробуй найди, нарочно не придумаешь...Александр HammerИ за это никто не ответитКкывыкыстыКто ратует за развал страны , тот и старается дескридитировать даже само понятие " русская музыка" " эстрада" " русская женщина" культура" " русский язык" в песне такой костный и перемешанный с англо-ново-язами , который приезжие используют , когда не выучили его в школе , на курсах . Ведь нет времени , надо выживать на чужбине.Виктор АлександровВы о каких костях говорить изволили, "грамотей"?Елена ТолстихинаО, Боже, какие перлы кывыкысты тут намалевали. да, как заковыристо "русская музыка", "эстрада", "русская женщина", але, для тех кто в танке, на территории России, живет и трудиться более 150 национальностей и очень многие из "на приехали" или как тут некоторые пишут "гастарбайтеры" за частую больше патриоты России, чем титульная нация. Если тут есть русские, настоящие русские, им сейчас стыдно, так же как и мне, за Ваш комментарий. Её творчество может вам не нравиться, может она не супер лингвист и не доцент филологических наук, но она знает русский язык и не плохо знает, она старалась, а Вы только ноете, сами из себя ни чего не представляете, думаете, что если можете 300 рублей за интернет заплатить, то вы пуп земли русской?КкывыкыстыПриятно , что читаете внимательно . КОСНЫЙ вы правы. На вашем месте я бы не торопилась ставить клеймо за описку.КкывыкыстыВсё высказали? Перечитайте ещё раз . Против девушки ни слова не написано . Она пыталась. Дерзкая и талантливая . Вся проблема в песне. Людей возмутила именно песня. И меня тоже. То, что со стороны видно , то и обсуждают . Не имейте привычку цеплять людей . Вы их не знаете.ГусЕнаЦепляешь ты. valerya polskaya23 мая, 15:55 Мерзкая, просто отвратительная песня и такая же мерзкая певица с идиотским.. ТТатьяна23 мая, 15:05 Велика Россия, а послать на конкурс некого, кроме гасторбайтерши?.... недопевицы....Ваша Светлость→Татьяна23 мая, 15:26 Где-где, там же где и дворников-гастеров - в Таджикистане! БлГусЕнаОсобенно " кывыкысты"- так по- русски звучит , и так грамотно....:)))Людмила РедькоДело не в ее национальности (хотя и в ней тоже, она не представитель коренного народа России), а в ее песне, бездарной и издевательской, а издевается она над титульной нацией. И что вы называете творчеством, этот бессвязный, полуграмотный бред?valerya polskayaМерзкая, просто отвратительная песня и такая же мерзкая певица с идиотским и безвкусным костюмом, тюрбаном на башке и мерзкими подтанцовками. Рада, что в жюри хотя бы были нормальные люди. А Азербайджан рад стараться, что русскую женщину так показала мусульманка. И зол Азербайджан на Россию после Карабаха.ННаталияНе знаю, на что рассчитывали те, кто отправлял ее на это ЛГБТ-мероприятие , но меня результат даже обрадовал. Значит те, кто голосовал, имеют представление о русской женщине и русской культуре, отличающееся от этой пошлости и безвкусицы.Сергей КАвтор, вы так сильно переживаете? Бедненький! Выпейте успокоительного!ПавелКрикливая песня, кто му же видно было волнение исполнительницыВалерий ЕмельяновВот если бы чурка спела про своих чурбачек ,возможно выиграла.Сергей КожемякоДа и слава Богу!... А если бы - не дай Бог - выиграла, так России пришлось бы принимать у себя весь вот этот околомузыкальгный шабаш... Вообще не зачем туда ездить...Евгений РудаковИнтересно бы узнать, кто протолкнул эту дуру с идиотской песней на конкурс. Точнее - кто заплатил. Российская культура приближается к уровню плинтуса. Еще 5-10 лет и... ниже плинтуса. Какая власть - такая и культура. Не будет культуры - не будет и единства российского народа и, как следствие, России.ГусЕнаУчастник платит сам.ГусЕнаА Надька-полстакана меня минусует, Дурастарая:)) А сама даже не знает как участвовать в Евровидении:)Вячеслав АзановВообще для какого хрена эта муть цель. Просто ересь или кто то карман набивает. ДурьТатьянаКиркоров её продюсер.НадеждаФилька продюсировал певицу из МолдавииВладимир УшкалА вы что, какая то шельма в рясах вышла к дебилам и пропела что то дебила "Короля" и хотели вам приз? этого дебила надо под суд ведь у нас русских поболее дикарей, что там думают ублюдки и позорят Россию идиотами!Людмила Палкина (Белякова)Россия никогда не победит на этом т.н. конкурсе, это ясно. Но с удивительным упорством наши шоумены, или как их называют, хоть чучелом, хоть тушкой лезут и лезут туда. Спрашивается, зачем?кузнецов владимирпочему это ясно. Россия уже побеждала. может и еще раз. только сейчас в России это никому не надо. станет надо - победятГусЕнаВот она вся суть-" русская" душОнка...Стыдно за вас, комментаторы.Елена ТолстихинаНе надо трогать русскую душу, можете прочесть мой комментарий, он немного выше, я русская, без примеси, чисто русская, но мне не нравятся фашистские комментарии. Певицу можно уважать только за то, что она зная, как на неё накинуться некоторые ушлепки со своим скудоумным поносом, всё равно вышла и пела. Да, может быть не ту песню и не тот костюм надела, но она певица и пела то, что написали. В прошлом году, когда не состоялось Евровидинее, тоже, совсем не русско-народная группа была выдвинута, но ни кто не ныл по этому поводу.ГусЕнаВы-единственный адекватный комментатор.Наталья ИвановаА какой национальности эта "русская" женщина?..ГусЕнаРоссиянка.Елена ТолстихинаЗнаете, у меня несколько подруг не русские, молдованки, гагаузки и двои фамилия "Иванова".А КудасовКто же её несчастную назначил быть представительницей России. Наказать бы её выскочку и этого представителя. Как случилось, что они представляли Россию, кто позволил и за чей счёт?КочемлиПровала следовало ожидать - русская женщина оказалась типичной "гастарбайтершей", к комбинезону шпалоукладчицы не хватало только телогрейки.Комментировать
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