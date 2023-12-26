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Политолог указал на ущерб имиджу Израиля из-за эскалации в Газе

Политолог указал на ущерб имиджу Израиля из-за эскалации в Газе

REUTERS/Amir Cohen/File Photo С новым витком обострения палестино-израильского конфликта имиджу еврейского государства был нанесен серьезный удар, заявил замдиректора по научной работе Института востоковедения РАН, член РСМД Василий Кузнецов на круглом столе на тему: "Ближний Восток: итоги 2023 года", который состоялся в пресс-центре МИЦ "Известия".

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