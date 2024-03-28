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Будто медом намазано, или Почему иностранные студенты едут на учебу в Китай

Будто медом намазано, или Почему иностранные студенты едут на учебу в Китай

3 дня назад 641 прочитал Алиса Сергиенко, бакалавр по специальности «Международные отношения» Томского государственного университета, степень магистр по специальности «Туристический менеджмент» Китайского Университета Океанологии.

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