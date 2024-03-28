Будто медом намазано, или Почему иностранные студенты едут на учебу в Китай

3 дня назад 641 прочитал Алиса Сергиенко, бакалавр по специальности «Международные отношения» Томского государственного университета, степень магистр по специальности «Туристический менеджмент» Китайского Университета Океанологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии