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Сергей Меликов провел совещание по вопросам развития волейбола в Дагестане

Сергей Меликов провел совещание по вопросам развития волейбола в Дагестане

Сергей Меликов провел совещание, посвященное развитию волейбола в Дагестане. В нем приняли участие представители Министерства спорта и Федерации волейбола республики.

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