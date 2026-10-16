“The United States budget deficit approached $2 trillion in the 2026 fiscal year, its highest level since the pandemic, as spending on the military, safety net programs and interest on the debt dwarfed the Trump administration’s cost cuts, Treasury Department figures showed on Friday,” the New York Times reports.
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