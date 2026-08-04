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«Русские сходят с ума, ну какие 40 млн евро за Кисляка? В России сейчас нет футболиста, который стоил бы столько». Турецкий журналист Алтунтерим про Матвея и Батракова

Турецкий журналист Осман Алтунтерим возмутился ценами на российских футболистов. « Бешикташ » сделал предложение по Кисляку – 20 миллионов евро.

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