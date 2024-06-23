Суперкомпактный электромобиль McMurtry побил рекорд гиперкара Mercedes-AMG One

Инновационный электрокар McMurtry Speirling за счёт особенностей своей конструкции позволяет двигаться по гоночным трассам невероятно быстро, что дало компании McMurtry Automotive возможность установить сразу несколько рекордов на самых известных автодромах.
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