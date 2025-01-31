Ионосферный комплекс HAARP обладает способностью генерировать радиоволны, что теоретически может вызывать землетрясения и другие природные катастрофы, делая его потенциально наиболее разрушительным видом оружия в мире.
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