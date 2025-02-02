С февраля 2025 года владельцев машин старше 10 лет начнут штрафовать на 2–5 тыс. рублей за нарушение эконорм. Им придётся проходить техосмотр, у...

С февраля 2025 года владельцев машин старше 10 лет начнут штрафовать на 2–5 тыс. рублей за нарушение эконорм.
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