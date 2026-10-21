Молдавия направила в посольство Украины официальную ноту протеста в связи со скандальным происшествием на украинско-молдавской границе, когда украинские пограничники пытались утопить в Днестре бежавшего на молдавскую территорию "уклониста" .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ECFR*: Европе не ...
- ВН Польша требует бе...
- Путин предупредил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым