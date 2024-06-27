Посторонний парень уговорил не делать аборт, даже женился, но быть отцом у него не получается: «Ребенка он не любит!»— С будущим мужем мы были шапочно знакомы давно, он – брат моей подруги, – рассказывает тридцатилетняя Александра.
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