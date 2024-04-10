Приезд Пугачёвой в Россию перестал быть секретом из-за её знакомых

Знакомые Аллы Борисовны решили дать интервью прессе, заявив, что артистка приедет в Россию. То ли почву таким образом готовят, то ли просто захотели свою "минуту славы", поэтому и поговорили с журналистами.
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