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УКРАИНА: НОВОСТИ 18.07.2022 утро

УКРАИНА: НОВОСТИ 18.07.2022 утро

Украинское командование идёт на значительный риск, перебрасывая нацбатальон из Харькова к Северску Российские войска совместно с отрядами республиканской Народной милиции продолжают перемалывать оборону противника по линии Северск-Артёмовск.

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