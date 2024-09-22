Письмо Савелия Крамарова президенту США: о чём советский актёр просил Рейгана

У заслуженного артиста РСФСР Савелия Крамарова (1934-1995) впечатляющая биография: съемки в самых популярных фильмах, актерская слава и, наконец, эмиграция в США… Но были в его жизни вещи, о которых широкая публика, скорее всего, не подозревает.