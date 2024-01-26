RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лепаев
    чего писать про Польшу. напишите лучше про свою страну на сколько в ней повысилась преступность когда завозят мигрант...Rzeczpospolita: у...
  • Юрий Зубрин
    Не крушения ,а преднамеренного сбития.Должны жители Украины знать своих "ХЕРОЕВ" в лицо,чтобы перегрызть им глотки!Украинский штаб п...
  • Betahon
    🤭 Интересный прецедент, когда один чиновник в грубой форме оскорбил публично другого человека, правда, практически н...Вице-губернатор Т...

Новый многофункциональный центр построят в ТиНАО Москвы по городской программе

Новый многофункциональный центр построят в ТиНАО Москвы по городской программе

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) на территории ЖК «Алхимово» появится торгово-досуговый комплекс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх