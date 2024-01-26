Новый многофункциональный центр построят в ТиНАО Москвы по городской программе

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) на территории ЖК «Алхимово» появится торгово-досуговый комплекс.