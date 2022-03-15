Закон и Порядок

135 674 подписчика

Пушилин: военные ДНР заблокировали поставки в Мариуполь оружия для ВСУ

Пушилин: военные ДНР заблокировали поставки в Мариуполь оружия для ВСУ

В Мариуполь не смогут поставить оружие и спецтехнику для украинских военных. Такую возможность силы Донецкой республики полностью пресекли, отметил глава ДНР Денис Пушилин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх