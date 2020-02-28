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Из кризиса в штопор — экономика США потеряла уже 15% стоимости

Из кризиса в штопор — экономика США потеряла уже 15% стоимости

С понедельника по четверг американские рынки потеряли 12% стоимости. Прямо сейчас, в момент открытия торгов 28 февраля Доу-Джонс рухнул сразу ещё на 2,5% - и это ещё не вечер.

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