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В Кощаковской школе открыли мемориальные доски участникам СВО

В Кощаковской школе открыли мемориальные доски участникам СВО

В Кощаковской средней школе Пестречинского района открыли мемориальные доски в память о выпускниках Александре Владимирове и Ниязе Валееве, награжденных орденом Мужества за участие в специальной военной операции, передает «Татар-информ».

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