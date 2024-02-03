В Кощаковской школе открыли мемориальные доски участникам СВО

В Кощаковской средней школе Пестречинского района открыли мемориальные доски в память о выпускниках Александре Владимирове и Ниязе Валееве, награжденных орденом Мужества за участие в специальной военной операции, передает «Татар-информ».
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