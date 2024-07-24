В МИД РФ объяснили высказывание Зеленского о возможных переговорах с РФ

А

Александр

Какие разговоры? Дела нужны, а не комментарии уловок. Кому доказываем, что не дураки, когда постоянно дурачат? Жалкое бормотание про то, что нас постоянно обманывают, просто смешно. Хватит изображать юродивых, у которых «украли копеечку». Если, действительно, не юродивые, или не из того теста. А то и похуже. От оракулов уже тошнит.