SuperJob выявил возрастную группу с лучшими шансами на работу

Исследование SuperJob показало: русским от 39 до 44 лет проще трудоустроиться, чем другим возраста. Наибольшие сложности испытывают те, кому старше 50.
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