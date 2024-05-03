Немецкая пресса возмущена «публичным унижением» танка Leopard на выставке в Москве

Не приглашать Россию на мероприятия, выдавать ложь за правду - нормально, а поставить на виду "убитую" технику - унижение. Так ведь, как аукнется, так откликнется. Сами в наглую её привезли, чтобы нас убивать, и хотят доброжелательного отношения. Ведут себя как мелкие вонючки - нагадить и скрыться. Вот, теперь смотрите. И придумывать не надо - всё на виду.

Надежда Белугина

НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ Надежда Белугина-Подюжская Метро с названьем громким «Парк Победы» Приветствует желающих узнать, Что наш «заклятый друг» в боях изведал, И сколько их, пришедших побеждать. В одном строю тут швед, американец, Австрийская "Пинцгауэр", "Мардер", «Три топора», турецкий самозванец, "Саксон", Козак - совсем пенсионер. "Поклонная гора", прими ущербных: Понурый "Хаймерс", "Хаммер" и "Саксон". Прислать старались Столтенберг и Керби. Есть "Бредли", "Леопард" - и всё не сон. Помятые, пожёванные сникли, Скривилась башня гордой головы. В глазах стволов печаль, что их настигли, Стыдятся гласа праведной молвы. Зачем пришли? Покрасоваться силой? Железом пригрозить и напугать? Да вам ли, перед нашею Россией Своей «цивилизацией» бряцать? Себе придумав точное названье, Что каждый угодил здесь в «зоопарк». (Не Путин пригласил вас на закланье), Был самый сильный к бою выбран танк. Поступят пулемёты, "Джавелины", Трофеи единичных образцов. У «битого зверинца» список длинный. А наш солдат их бить всегда готов. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2024 Свидетельство о публикации №124050303708