Страна и люди
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Страна и люди

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Немецкая пресса возмущена «публичным унижением» танка Leopard на выставке в Москве

Немецкая пресса возмущена «публичным унижением» танка Leopard на выставке в Москве

Выставка трофейной военной техники, открывшаяся накануне на Поклонной горе в Москве, стала одной из главных тем западной прессы.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Не приглашать Россию на мероприятия, выдавать ложь за правду - нормально, а поставить на виду &quot;убитую&quot; технику - унижение. Так ведь, как аукнется, так откликнется. Сами в наглую её привезли, чтобы нас убивать, и хотят доброжелательного отношения. Ведут себя как мелкие вонючки - нагадить и скрыться. Вот, теперь смотрите. И придумывать не надо - всё на виду.
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16 час.
Надежда Белугина
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ Надежда Белугина-Подюжская Метро с названьем громким «Парк Победы» Приветствует желающих узнать, Что наш «заклятый друг» в боях изведал, И сколько их, пришедших побеждать. В одном строю тут швед, американец, Австрийская &quot;Пинцгауэр&quot;, &quot;Мардер&quot;, «Три топора», турецкий самозванец, &quot;Саксон&quot;, Козак - совсем пенсионер. &quot;Поклонная гора&quot;, прими ущербных: Понурый &quot;Хаймерс&quot;, &quot;Хаммер&quot; и &quot;Саксон&quot;. Прислать старались Столтенберг и Керби. Есть &quot;Бредли&quot;, &quot;Леопард&quot; - и всё не сон. Помятые, пожёванные сникли, Скривилась башня гордой головы. В глазах стволов печаль, что их настигли, Стыдятся гласа праведной молвы. Зачем пришли? Покрасоваться силой? Железом пригрозить и напугать? Да вам ли, перед нашею Россией Своей «цивилизацией» бряцать? Себе придумав точное названье, Что каждый угодил здесь в «зоопарк». (Не Путин пригласил вас на закланье), Был самый сильный к бою выбран танк. Поступят пулемёты, &quot;Джавелины&quot;, Трофеи единичных образцов. У «битого зверинца» список длинный. А наш солдат их бить всегда готов. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2024 Свидетельство о публикации №124050303708
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11 час.

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