Ребенок, чье лицо разорвали собаки в Сочи, находится в реанимации на ИВЛ

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Девятилетний мальчик, которому собаки разорвали лицо в Сочи, сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимации, сообщили в телеграм-канале Российской детской клинической больницы Минздрава России.
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