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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семен Терехов про гол «Сибири» с лету: «Я в падел все лето играл с Галимовым. Думаю, не зря»

Форвард « Ак Барса » Семен Терехов высказался о победе над «Сибирью» (4:3 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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