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Возможен ли сейчас мир?

Возможен ли сейчас мир?

ГОЛОС  МОРДОРА Возможно ли сейчас дипломатическое решение конфликта на Украине? Реально ли установить прочный мир, который удовлетворял бы все стороны? Источник фото: mgpu.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;Стоит ли говорить, что Россия просто не имеет права идти на такой мир?&quot;- Естественно, СТОИТ!!!!! Да, это будет не мир, а перемирие. Точно такое же, как Минские, когда Запад все эти 8 лет  думал, что обманывает Россию, готовясь к войне с ней. А Путин все это время обманывал Запад, подготовившись много лучше них. И таки обманул его)) Потому что уже тогда была запущена ПРОГРАММА по самоуничтожению Западной цивилизации. И она НАРАСТАЕТ. И если мы говорим о ПЕРЕМИРИИ (а любой мир -это всегда перемирие, просто на разное время), то естественно, Россия должна будет на него пойти. Потому что в итоге выиграет ОНА. И гораздо больше и быстрее, чем при Минских. Автор вроде бы не тупой, но почему у него те три года перемирия , что он дает, Запад будет наращивать вооружение, а Россия будет сидеть на завалинке))) А Запад ничего не может наращивать, потому что он скатывается в черную дыру. Нет ресурсов, нет живой силы, нет вооружения, не из чего его делать. И НЕТ ДЕНЕГ!!!!
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