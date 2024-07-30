Возможен ли сейчас мир?

Natalija Osminina

"Стоит ли говорить, что Россия просто не имеет права идти на такой мир?"- Естественно, СТОИТ!!!!! Да, это будет не мир, а перемирие. Точно такое же, как Минские, когда Запад все эти 8 лет думал, что обманывает Россию, готовясь к войне с ней. А Путин все это время обманывал Запад, подготовившись много лучше них. И таки обманул его)) Потому что уже тогда была запущена ПРОГРАММА по самоуничтожению Западной цивилизации. И она НАРАСТАЕТ. И если мы говорим о ПЕРЕМИРИИ (а любой мир -это всегда перемирие, просто на разное время), то естественно, Россия должна будет на него пойти. Потому что в итоге выиграет ОНА. И гораздо больше и быстрее, чем при Минских. Автор вроде бы не тупой, но почему у него те три года перемирия , что он дает, Запад будет наращивать вооружение, а Россия будет сидеть на завалинке))) А Запад ничего не может наращивать, потому что он скатывается в черную дыру. Нет ресурсов, нет живой силы, нет вооружения, не из чего его делать. И НЕТ ДЕНЕГ!!!!