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The Eurasia Daily news agency

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Diesel flew into space: Finnish carriers require fuel at a special price

Diesel flew into space: Finnish carriers require fuel at a special price

Diesel fuel prices have flown into space, Finnish carriers believe. They demand emergency measures from the government, including special prices for transport companies.

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