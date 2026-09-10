Diesel flew into space: Finnish carriers require fuel at a special price

Diesel fuel prices have flown into space, Finnish carriers believe. They demand emergency measures from the government, including special prices for transport companies.
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