"Трясясь в прокуренном ( пломбированном) вагоне...

опять глупая со своим бредом (ЗАО "совдепия) высунулась.... Фамилии в России у детей и по папе и по маме - кто как желает. А во национальность у евреев - по маме..... иди букварь учи!!!!

Ингерман Ланская

...антисемитские чистки... )))))))))))))))))))) ну.да гитлер тоже устраивал такие "чистки".... но и у конопатого и у бесноватого в ближнем окружении были евреи... и ни тот , ни другой их не трогали ... а все эти "чистки" это для шоу тупому пиплу...... кстати джугащвиль сам еврей - осетинский еврей - Иосиф и сын у него Яков, отнюдь не китайские имена.....