"Трясясь в прокуренном ( пломбированном) вагоне...

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Закон и Порядок

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Конунг Ингвар Мучает меня давно один вопрос - что ж наши светлоликие так ополчились на Сталина-то? недавно меня одна вопрошала, дескать, вы за 37 год?Мне хотелось ответить, а "красный террор" - 1917-1922 года по декрету Ленина-Троцкого вас не волнует? Однако миллион двести тысяч русских было уничтожено - русской буржуазии, офицеров, помещиков.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
опять глупая со своим бредом (ЗАО &quot;совдепия) высунулась.... Фамилии в России у детей и по папе и по маме - кто как желает. А во национальность  у евреев - по маме..... иди букварь  учи!!!!
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2 час.
Ингерман Ланская
и много туда переехало (свезли) евреев? 2 тыщи? 5 тыщ?  ... этак затея-фикс упыря, как и все его бредовые идеи, закончилась Большим Пшиком!!!
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2 час.
Ингерман Ланская
...антисемитские чистки... )))))))))))))))))))) ну.да гитлер тоже устраивал такие &quot;чистки&quot;.... но и у конопатого и у бесноватого в ближнем окружении были евреи... и ни тот , ни другой их не  трогали ... а все эти &quot;чистки&quot; это для шоу тупому пиплу...... кстати джугащвиль сам еврей - осетинский еврей - Иосиф и сын у него Яков, отнюдь не китайские имена.....
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2 час.

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