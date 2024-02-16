Конунг Ингвар Мучает меня давно один вопрос - что ж наши светлоликие так ополчились на Сталина-то? недавно меня одна вопрошала, дескать, вы за 37 год?Мне хотелось ответить, а "красный террор" - 1917-1922 года по декрету Ленина-Троцкого вас не волнует? Однако миллион двести тысяч русских было уничтожено - русской буржуазии, офицеров, помещиков.
"Трясясь в прокуренном ( пломбированном) вагоне...
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Ингерман Ланская
опять глупая со своим бредом (ЗАО "совдепия) высунулась.... Фамилии в России у детей и по папе и по маме - кто как желает. А во национальность у евреев - по маме..... иди букварь учи!!!!
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2 час.
Ингерман Ланская
и много туда переехало (свезли) евреев? 2 тыщи? 5 тыщ? ... этак затея-фикс упыря, как и все его бредовые идеи, закончилась Большим Пшиком!!!
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2 час.
Ингерман Ланская
...антисемитские чистки... )))))))))))))))))))) ну.да гитлер тоже устраивал такие "чистки".... но и у конопатого и у бесноватого в ближнем окружении были евреи... и ни тот , ни другой их не трогали ... а все эти "чистки" это для шоу тупому пиплу...... кстати джугащвиль сам еврей - осетинский еврей - Иосиф и сын у него Яков, отнюдь не китайские имена.....
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2 час.
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