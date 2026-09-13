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FiNE NEWS

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UFC рассматривает возможность лишения титула британца Тома Аспиналла из-за длительного отсутствия в боях

Глава UFC Дэйна Уайт заявил о намерении обсудить с британским тяжеловесом Томом Аспиналлом ситуацию с его чемпионским титулом, который спортсмен не защищал почти год из-за травмы глаза.

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