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Песков: встреча Путина и Зеленского возможна при достижении договоренностей

Встреча президента России Владимира Путина и лидера киевского режима Владимира Зеленского возможна, но при достижении определенных договоренностей в ходе работы делегаций, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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