Состояние премьера Словакии Фицо оценивается как стабильное

TASS/AP/Denes Erdos Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после совершенного на него покушения находится в стабильном состоянии и уже перенес операцию, сообщил замминистра охраны окружающей среды республики Филип Куффа.
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