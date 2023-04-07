"Триумф российской разведки" довел Запад до паники

Секретные документы Пентагона о поставках вооружения Украине были слиты в соцсети. В них проводился краткий анализ военной ситуации на начало марта и предполагаемые планы о готовности украинских солдат, которые проходят подготовку за рубежом.
Секретные документы Пентагона о поставках вооружения Украине были слиты в соцсети. В них проводился краткий анализ военной ситуации на начало марта и предполагаемые планы о готовности украинских солдат, которые проходят подготовку за рубежом.
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