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"Триумф российской разведки" довел Запад до паники

"Триумф российской разведки" довел Запад до паники

Секретные документы Пентагона о поставках вооружения Украине были слиты в соцсети. В них проводился краткий анализ военной ситуации на начало марта и предполагаемые планы о готовности украинских солдат, которые проходят подготовку за рубежом.

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