25 забавных фото котов в картонных танках, которые захватили соцсети

Любовь некоторых людей к котикам, кажется, не имеет границ! Они готовы вечно любоваться этими милыми пушистыми созданиями, шить для них одежду, делать им дизайнерскую мебель и, конечно же, снимать фото и видео, чтобы потом посмотреть на своих любимцев еще раз.