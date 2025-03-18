Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие компоненты финального соглашения по Украине уже достигнуты, однако работы предстоит еще много.
Трамп заявил о согласованных элементах финального соглашения по Украине
Комментарии
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Борис Сторублевцев
Только полная капитуляция и ввод Российских войск на всю территорию бывшей украины!!!
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20 час.
ШКИПЕР
Трамп может болтать о мире сколько ему влезет , а вот сообщение Пентагона о возобновлении поставок вооружения и разведданных Укрорейху , переводит все рассуждения Трампа в обыкновенный трёп.
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19 час.
Николай Микиртумов
БОЛТУН И МОШЕННИК - ДРУГИХ СОВ НЕ ПОДБЕРУ - НИЧУТЬ НЕ ЛУЧШЕ ЧЕМ МЕРКЕЛЬ И ОЛАНД - ПОДПИСАТЬ ПОДПИСАЛИ А ВЫПОЛНИТЬ ЗАБЫЛИ!!!!!!!!!!!! НИКОМУ ИЗ НИХ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ НИ В ЧЁМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17 час.
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