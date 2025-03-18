Трамп заявил о согласованных элементах финального соглашения по Украине

Борис Сторублевцев Только полная капитуляция и ввод Российских войск на всю территорию бывшей украины!!!

ШКИПЕР Трамп может болтать о мире сколько ему влезет , а вот сообщение Пентагона о возобновлении поставок вооружения и разведданных Укрорейху , переводит все рассуждения Трампа в обыкновенный трёп.