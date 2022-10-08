Этот таинственный мир

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Наш мир всего лишь маленький отрезок пространства и времени в бесконечном архипелаге вселенных

Наш мир всего лишь маленький отрезок пространства и времени в бесконечном архипелаге вселенных

Является ли наша часть Вселенной крошечным и нетипичным фрагментом огромного архипелага вселенных? «К концу этого столетия мы должны быть в состоянии спросить, живем ли мы в мультивселенной, и насколько разнообразны составляющие ее «вселенные».

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