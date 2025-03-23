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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барбашев сделал 2 передачи в матче с «Детройтом». У него 45 очков и «+23» в 58 играх в сезоне

Форвард «Вегаса» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (6:3).

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