ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Позавчера выступал лидер Южной Кореи, Юн Сок Ёль, по поводу объединения двух Корей.
Сеул заявил, что готов объединиться с КНДР, но Ким должен выполнить три условия
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ким знает сам с кем ему дружить и сотрудничать... Но пока не будут выведены все военные зарубежные базы мое мнение разговора и быть не может ни какого...
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20 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Северная Корея готова занят южную, если оттуда выйдут все фашисткие войска пендосии с их атомный оружием, а её руководство в полном составе добровольно сядет в тюрьму.
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20 час.
Резидент 007
Ынушка Молодец!
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13 час.
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