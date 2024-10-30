🇷🇺🇺🇦 Курское направление: стабилизация обстановки в Глушковском районе - обстановка к исходу 29 октября 2024 года На Курском направлении российские войска ведут бои в Кореневском и Суджанском районах.
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🇷🇺🇺🇦 Курское направление: стабилизация обстановки в Глушковском районе - обстановка к исходу 29 октября 2024 года На Курском направлении российские войска ведут бои в Кореневском и Суджанском районах.
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