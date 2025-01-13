Под Смоленском сотрудник ТД «Вася-Василёк» погиб в несчастном случае

Гострудинспекция завершила расследование инцидента на производстве, определив социальную поддержку дочери скончавшегося смолянина Несчастный случай на производстве, обернувшийся смертельным исходом, произошёл в Гагаринском районе с работником действующей в Смоленске организации оптовой торговли продуктами ООО ТД «Вася-Василёк».
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