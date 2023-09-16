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Голдобин о звене с Порядиным и Морозовым: «Павел очень быстрый, Иван может и обыграть, и в обороне подчистить, и забить шикарно. Я тоже в разных местах могу удочку закинуть»

«Мы со сборов еще начали тренироваться в таком звене, нашли такое взаимодействие. Каждый друг друга заменяет, подсказывает.

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