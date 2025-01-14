Мировые СМИ: Трамп пересмотрит подход к войне на Украине?

Юрий Ильинов

В деле об убийстве начальника войск РХБЗ генерала Кириллова появились новые фигуранты В деле по факту убийства начальника войск РХБЗ генерала Кириллова появились два новых фигуранта, оба уже задержаны и будут этапированы в Москву для проведения следственных действий. Следствие вышло на двух уроженцев Ингушетии, которые в декабре прошлого года обеспечили исполнителя теракта Ахмада Курбанова жильем в Подмосковье, сняв его на свои документы. Кроме того, эти двое также предоставили убийце транспорт. По данным следствия, задержанные являются членами запрещенной в России террористической организации последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхароева*. Как пишет «Коммерсант», Батухана Точиева и Рамазана Падиева задержали в Сибири по административному правонарушению, сейчас решается вопрос с их этапированием в Москву. Напомним, что начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты по заданию украинских спецслужб 17 декабря 2024 года. Взрывное устройство рядом с подъездом дома, где жил Кириллов, заложил и привел в действие уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов, которому за убийство генерала пообещали сто тысяч долларов и выезд в одну из стран ЕС. На данный момент Курбанов вместо Европы находится в СИЗО, следственные и оперативные действия по делу продолжаются, все фигуранты дела будут установлены и понесут наказание согласно законам нашей страны. В том числе и сидящие в Киеве организаторы.