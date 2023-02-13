Сноуден объяснил, зачем США создали панику вокруг воздушных аппаратов

РИА Новости/Максим Блинов Бывший сотрудник американской разведки Эдвард Сноуден заявил, что США создали панику вокруг сбитых неопознанных воздушных аппаратов, чтобы отвлечь внимание от расследования Сеймура Херша о диверсии на "Северных потоках".